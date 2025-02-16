Diyarbakır'da düğün salonu önünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir düğün salonunun önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da bir düğün salonunun önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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