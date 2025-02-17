Ambulans helikopter, kalp krizi geçiren hasta için havalandı

DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesinde solunum sıkıntısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçiren A.G. (50)adlı erkek hasta, ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kulp ilçesinde yaşayan A.G., solunum sıkıntısı şikayetiyle Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedaviye alınan A.G.'nin burada kalp krizi geçirmesi üzerine Diyarbakır’a sevk edilmesine karar verildi. A.G. için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. A.G., ambulans helikopterle alınarak Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine iniş yaptı. Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen A.G., ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. A.G.'nin tedavisi sürüyor.