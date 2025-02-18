Fenerbahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi ilk 11'ini netleştiriyor.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş maçında Anderlecht’e konuk olacak.
İlk maçı 3-0 kazanan sarı lacivertliler, Belçika'dan da iyi bir sonuçla dönerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.
Fenerbahçe'de kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak.
Tecrübeli çalıştırıcı üçlü savunmada Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat ve Milan Skriniar’ı oynatmayı düşünüyor.
Sağ kanatta Osayi Samuel, sol kanatta ise Filip Kostic görev yapacak.