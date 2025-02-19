Diyarbakır'da kırsaldaki öğrencilere robotik kodlama eğitimi veriliyor

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde başlatılan çalışma kapsamında kırsal yerleşim birimlerindeki öğrenciler robotik kodlamayla tanışıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde Young Guru Academy (YGA) desteğiyle hayata geçirilen çalışma ile kırsalda okuyan öğrencilere bilim setleriyle kendi tasarımlarını oluşturmaları, otonom sistemlerden sensör teknolojilerine kadar birçok yeniliği keşfetme fırsatı sunuluyor.

Öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen çalışma, kırsal Tokluca Mahallesi'ndeki Turan Koçer İlkokulu ve Ortaokulu'nda başladı.

Öğrenciler, robotik kodlama ile tanıştı.

- "Merkezdeki yaşıtlarıyla aynı şartları sağlamaya çalışıyoruz"

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, AA muhabirine, kırsaldaki öğrencilerin bilimle buluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

"Öğrencileri 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' amaçlarına uygun şekilde bilimle buluşturmayı hedefliyoruz. YGA ile birlikte öğretmenlerimize robotik kodlama eğitimi veriyor, öğrencilerimize de bunu aktarıyoruz. Öğrencilerimize bilim setleri dağıtıyoruz." diyen Andiç, çalışmaya kırsal Tokluca Mahallesi'nden başladıklarını belirtti.

Çalışmayı ilçe merkezi ve kırsaldaki tüm okullarda yaygınlaştırmayı planladıklarını dile getiren Andiç, öğrencilerin bilime yönelik çalışmalarda yer almasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Andiç, "Bu şekilde çocuklarımız bilime aşina, geleceğe de daha iyi hazırlanmış olacaklar. Merkezdeki yaşıtlarıyla aynı şartları sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

- "Bu çalışmalar zihinsel gelişimlerine katkı sağlamakta"

Silvan Bilim Sanat Merkezindeki öğretmenlerden Azad Kırtay, çocukların bilgi ve becerilerini, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirebilecekleri çalışmalara öncelik verdiklerini söyledi.

Eğitimlerle öğrencilerin robotik kodlamanın mantığını kavradığını anlatan Kırtay, şunları kaydetti:

"Deneme ve yanılma yoluyla problem çözme, sensör yönetimi gibi aslında robotik malzemelerin çalışma prensiplerini anlayabilecekleri etkinlikler yapıyorlar. Bu çalışmayla çocuklardan çevrelerindeki problemleri fark edip robotik setler yardımıyla çözmelerini bekliyoruz. Çözemeseler de fikir oluşturmalarını bekliyoruz. Bu çalışmalar zihinsel gelişimlerine, analiz ve sentez becerilerine de katkı sağlamaktadır. Burada aslında işbirlikçi eğitimi de destekliyoruz. Her bir çocuk çalışmanın bir yerinden tutuyor, kendi fikirlerini ortaya koyabiliyor. Bu şekilde de bir problemi beş farklı kişi beraber çözebiliyor."