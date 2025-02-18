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        Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı; 2 kişi tahliye edildi (2)

        NARİNGÜRAN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA 31 ŞÜPHELİ HAKKINDA 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARINarin Güran cinayetiyle ilgili 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:42
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        Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı; 2 kişi tahliye edildi (2)
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        NARİNGÜRAN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA 31 ŞÜPHELİ HAKKINDA 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI

        Narin Güran cinayetiyle ilgili 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen amca Salim Güran hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, Salim Güran ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

        ‘Otomobilinde Narin Güran'a ait DNA örneği bulunması sebebiyle ilk aşamada gözaltına alındığı, o tarihte henüz Narin'in cansız bedeninin bulunmamış olması nedeniyle kaçırılmış olma ihtimaline binaen 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eyleminden tutuklanmasına karar verilmiş ise de eylemin ilerleyen aşamalarda 'kasten öldürme' olduğu ve 'kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçu unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır."

        Narin’in cansız bedenini taşıyan ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi Vecdi Bahtiyar hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

        Ayrıca, Narin'in babası Arif Güran ile şüpheliler Erhan, Fuat, Memduh, Barış, Kurtuluş, Ömer Faruk, İbrahim Halil, Uğur Can, Devran ve Hediye Güran ile eski imam R.K. hakkında ‘kasten öldürme’, Mehmet Şevket Kaya hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, Hüseyin, Leyla, Melek, Osman, Rezan ve Rojin Güran, A.K, Ö.Y, Y.G, S.K, E.N. ve M.U. hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ suçlarından kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

        Birsen ve Maşallah Güran ile Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya hakkında ise ‘kasten öldürme’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

        Kararda ayrıca, şüpheliler ve dosyanın tümü açısından yeni delil elde edilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesi gereğince her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği belirtildi.

        Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

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