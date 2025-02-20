Diyarbakır'da hastane misafirhanesinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan S.Ç, ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını ve kadınlar tuvaletinde kılık değiştirdiğini itiraf etti.

Şüpheliyi yakalamak için kadın yatakhanesinde bir hafta boyunca bekleyen polis, zanlıyı yatakhaneye gelince yakaladı.

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