Meteorolojiden 4 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Batman için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 21.00 itibarıyla bölgede beklenen kar yağışının Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde, Siirt'in Pervari, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçelerinde, Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar, kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.