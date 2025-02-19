Çermik Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi hizmet vermeye başladı

Çermik Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi 10 uygulama kabiniyle hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Ünitesine gelen hastaların son teknolojik cihazlarla birçok farklı yöntemle tedavi edildiği belirtildi.

Ünitede 10 uygulama kabininin bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, el rehabilitasyonu ve elektroterapi tedavisi uygulanıyor. Çeşitli kas iskelet sistemi hastalıklarına yönelik tedavilerin de uygulandığı ünitede, kaplıcalara ve tedavi için ilçe dışından gelen vatandaşlara da hizmet veriliyor."