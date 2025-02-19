Narin Güran cinayeti; şüpheli 4 çocuk için bazı suçlardan takipsizlik kararı

DİYARBAKIR'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin haklarında 'Suçluyu kayırma' suçundan iddianame hazırlanan çocuk yaştaki A.Ç.D., G.G., M.G. ve R.A. için bazı suçlardan takipsizlik kararı verildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Suça sürüklenen çocuklar hakkında hazırlanan iddianame ise 2'nci Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamelerde, 6'sı tutuklu 4'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. 15 şüpheli içerisinde yer alan tutuklu şüpheliler Hediye Güran ve Salim Güran'ın işçisi R.A. tahliye edildi. Bu suçtan tutuklu kalan sayısı da 6'ya düştü.