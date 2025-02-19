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        Darbettiği eşini hastaneye götüren ambulansı takip edip, durdurmak istedi; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:51
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        Darbettiği eşini hastaneye götüren ambulansı takip edip, durdurmak istedi; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR’da H.Ö. (26) adlı kadın alışveriş merkezinde yaşanan tartışma sırasında eşi tarafından darbedildi. Daha sonra yaralı kadını hastaneye götüren ambulansı otomobiliyle takip eden öfkeli koca, durdurmaya çalışırken trafikte zor anlar yaşattı. Yaşanan bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

        Olay, öğleden sonra Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. H.Ö. isimli kadın ile adı öğrenilemeyen eşi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., eşi tarafından darbedildi. Kocası olay yerinden uzaklaşırken, H.Ö. için ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye doğru yola çıkıldı.

        Bu sırada H.Ö.’nün kocası ise otomobiliyle ambulansı takip ederek, durdurmaya çalıştı. Trafikte zor anlar yaşayan sağlık ekibi, komuta merkezine durumu bildirerek yardım istedi. Komuta merkezinden durum polise bildirildi. Hastaneye yaklaşık 1 kilometre kala Diyarbakır Adliyesi önüne gelen ambulans, gördükleri bir polis aracının yanında durdu. Bunu gören kocanın içinde bulunduğu dörtlüleri yakılı otomobil, yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ambulans da H.Ö.’yü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürdü. H.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu ve şikayetçi olmadığı için kocasıyla ilgili işlem yapılmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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