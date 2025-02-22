Diyarbakır'da beyin ölümü tespiti ve organ bağışı sempozyumu düzenlendi

Diyarbakır'da beyin ölümü tespiti ve organ bağışı sempozyumu gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, organ bağışının, kişinin hayatta iken serbest iradesiyle tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi olduğunu belirtti.

Organ naklinin ise, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı veya kadavradan alınan sağlam, çalışabilir bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi olduğunu belirten Pamukçu, yasalara göre 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkesin organlarını bağışlayabildiğini kaydetti.

Her organ bağışının yeni bir hayat olduğuna işaret eden Pamukçu, "Bir insanın hayatını kurtarmak dünyaya bedeldir. Diyarbakır ili olarak bölge koordinasyonunu yapmaktayız. İlimizde böbrek ve karaciğer nakilleri halihazırda yapılabiliyorken yeni dönemde bunlara kemik iliği naklini de eklemiş olduk. Bu anlamda organ naklinde kendi kendimize yeter duruma gelmek istiyoruz. İlimizde 2024 yılında 43 kornea, 48 böbrek nakli yapılmıştır. Bir hayata dokunmanın ne demek olduğunu organ nakil cerrahisi ile yerinde görüyor ve hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sunumlar yapıldı.