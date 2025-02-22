Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da beyin ölümü tespiti ve organ bağışı sempozyumu düzenlendi

        Diyarbakır'da beyin ölümü tespiti ve organ bağışı sempozyumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da beyin ölümü tespiti ve organ bağışı sempozyumu düzenlendi
        ABONE OL

        Diyarbakır'da beyin ölümü tespiti ve organ bağışı sempozyumu gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Sempozyumun açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, organ bağışının, kişinin hayatta iken serbest iradesiyle tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi olduğunu belirtti.

        Organ naklinin ise, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı veya kadavradan alınan sağlam, çalışabilir bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi olduğunu belirten Pamukçu, yasalara göre 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkesin organlarını bağışlayabildiğini kaydetti.

        Her organ bağışının yeni bir hayat olduğuna işaret eden Pamukçu, "Bir insanın hayatını kurtarmak dünyaya bedeldir. Diyarbakır ili olarak bölge koordinasyonunu yapmaktayız. İlimizde böbrek ve karaciğer nakilleri halihazırda yapılabiliyorken yeni dönemde bunlara kemik iliği naklini de eklemiş olduk. Bu anlamda organ naklinde kendi kendimize yeter duruma gelmek istiyoruz. İlimizde 2024 yılında 43 kornea, 48 böbrek nakli yapılmıştır. Bir hayata dokunmanın ne demek olduğunu organ nakil cerrahisi ile yerinde görüyor ve hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından sunumlar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 2 bininci gün; 60 aile çocuğuna kavuştu (2)
        Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 2 bininci gün; 60 aile çocuğuna kavuştu (2)
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2 bininci gününde
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2 bininci gününde
        Diyarbakır'da evinden çıkıp, dönmeyen zihinsel engelli Ceylan, bulundu (2)
        Diyarbakır'da evinden çıkıp, dönmeyen zihinsel engelli Ceylan, bulundu (2)
        Diyarbakır'da evinden çıkıp, dönmeyen zihinsel engelli Ceylan aranıyor
        Diyarbakır'da evinden çıkıp, dönmeyen zihinsel engelli Ceylan aranıyor
        Diyarbakır anneleri 2 bin gündür evlatları için nöbette
        Diyarbakır anneleri 2 bin gündür evlatları için nöbette
        Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 2 bininci gün; 60 aile çocuğuna kavuştu
        Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 2 bininci gün; 60 aile çocuğuna kavuştu