Diyarbakır'da evinden çıkıp, dönmeyen zihinsel engelli Ceylan, bulundu (2)

GECEYİAKARYAKIT İSTASYONUNDA GEÇİRMİŞ

Diyarbakır'da dün kaybolan engelli ve epilepsi hastası Ceylan Taştan (27) bulundu. Ceylan'ın, kaybolduktan sonra bir akaryakıt istasyonuna sığındığı, geceyi burada geçirdikten sonra akaryakıt istasyonu çalışanlarının olayı polise bildirdiği belirtildi. Baba İsmail Taştan, Ceylan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Kızım geceyi bir akaryakıt istasyonunda geçirmiş, polis ekipleri 'Kızınız bizde, gelip alabilirsiniz' deyince tarifsiz bir sevinç yaşadık. Bu sabah kayıp ilanı vermiştik. Geceyi bir akaryakıt istasyonunda geçirmiş ve onlar sağ olsunlar; evladımızı sağ salim polise teslim etmişler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.