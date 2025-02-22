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        Diyarbakır'da evinden çıkıp, dönmeyen zihinsel engelli Ceylan aranıyor

        DİYARBAKIR'da zihinsel engelli ve epilepsi hastası Ceylan Taştan (27), dün sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:55
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        Diyarbakır'da evinden çıkıp, dönmeyen zihinsel engelli Ceylan aranıyor
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        DİYARBAKIR'da zihinsel engelli ve epilepsi hastası Ceylan Taştan (27), dün sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi. Ailenin başvurusu ile arama çalışması başlatıldı.

        Bağlar ilçesinde yaşayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası Ceylan Taştan, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden daha önce eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezine gitmek için çıktı. Ceylan'ın evine dönmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ceylan'ı arama çalışmalarına başladı.

        'EN SON REHABİLİTASYON MERKEZİNE UĞRAMIŞ'

        Ceylan'ın en son dün saat 10.40'ta daha önce eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezine gittiğini, 10 dakika sonra da buradan ayrıldığını belirten babası İsmail Taştan, "Şehir dışında İskenderun'daydım. Telefon açtılar bana, Ceylan'ın kaybolduğunu söylediler. Ben de evden çıkarken tabii ki gideceği yeri söylediği için orayı aradım. Oraya gittiğini, 10 dakika orada kaldığını ve ondan sonra oradan çıktığını söylediler. Bütün aramalarımıza rağmen bulamadık onu. En son rehabilitasyon merkezine uğramış. 10 dakika kalmış orada, sonra 10.40'ta oradan çıkmış. Ondan sonra bilmiyoruz artık nereye gittiğini. Karakollara kayıp ilanı da verdik. Her tarafı da aradık. Bütün akrabalara da sorduk. Gidebileceği bütün yerlere de baktık, bulamadık. Bulunduğu yerde KGYS kamerası da mevcut. Kameraları takip ederek hangi yöne gidildiğini bulabilmek mümkündür" dedi.

        'İLAÇ KULLANMADIĞI ZAMAN NÖBET GEÇİRİYOR'

        İsmail Taştan, "Daha önce rehabilitasyon merkezine kayıtlıydı, seviyordu oradakilerini. Arada bir gidip uğrardı onlara, sonra gelirdi. Şu an kayıtlı değil oraya ama ara sıra uğrar, gider gelirdi. Tek başına da gidip gelebiliyordu. Dünden beri kayıptır, bulamıyoruz. Zihinsel engeli var ama kendini ifade edebiliyor. İsmini, soy ismini, evinin adresini biliyor. Raporu yüzde 80'in üstündedir. Okuma, yazması yoktur. Rakamları tanımaz. Tüm vatandaşlarımızdan onu gören, tanıyan, bilen varsa Allah rızası için bize bildirmelerini veya en yakın karakola bildirmelerini istiyoruz. Epilepsi hastasıdır. Sürekli kullandığı ilaçlar var. İlaç kullanmadığı zaman nöbet geçiriyor" diye konuştu.

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