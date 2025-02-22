Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 2 bininci gün; 60 aile çocuğuna kavuştu (2)

GÖKYÜZÜNE60 BALON BIRAKTILAR

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı ve 2 bininci gününde 380 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü oturma eyleminde, 60 aile evlatlarına kavuştu. Evlat nöbetindeki aileler, eve dönen 60 çocuk için gökyüzüne 60 balon bıraktı.

'DİYARBAKIR ANNELERİ PKK’YI ÇÖKERTİYOR'

16 yaşında kaçırılan oğlu Mustafa Biçer’e 2021 yılında kavuşan annelerden Ayşegül Biçer, evlat nöbetinin süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde başlatmış olduğumuz evlat nöbeti, bugün 2 bininci gününde. 2 bin gündür burada feryat figan eden Diyarbakır annelerinin mücadelesi büyük zaferlere ulaşmıştır. 60 annemiz evladına kavuşmuştur, 380 aile ile devam eden aile nöbetimiz büyük başarılara ulaşmıştır. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere eşi hanımefendiye, İçişleri Bakanlığı’na, bize destek veren sivil toplum kuruluşlarına, kadın derneklerine, siyasi parti temsilcilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada feryat figan ederken güzide basın mensuplarımızı da unutmayacağız. Sesimize ses olan tüm basın mensuplarımıza, gazetecilerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Bu mücadele büyük zaferlere ulaşıyorsa, bunu sizlere borçluyuz. Çünkü sesimizi evlatlarımıza ulaştırmanın tek yolu basın. Ve bunu da siz başardınız, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Burada her zorlu koşula rağmen bu nöbeti 2 bin güne ulaştırdık. 2 bin gün değil 2 bin yıl da geçse bu mücadele tek bir evladımız dağda kalmayıncaya kadar devam edecektir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır anneleri PKK'yı çökertiyor."

'SESİMİZİ DUYSUNLAR, ÇOCUKLARIMIZI ÖZGÜR BIRAKSINLAR'

2011 yılında dağa götürülen oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren Sariye Tokay, "2 bin gündür biz burada anne ve babalarla mücadele veriyoruz, mücadele vermeye devam ediyoruz. Ben buradan DEM Parti ve PKK'ya sesleniyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu soğukta, eksi 5 derecenin altında onların evlatları bir gece eve gelmezse onlar ne yaparlar? Biz burada anne ve babalar gözyaşı yerine kan döküyoruz. Bizim bu çocuklarımızı özgür bıraksınlar. Eğer bir barış varsa bizim bu çocuklarımızın üstüne yapsınlar. 2 bin gündür burada anne ve babalar feryat ederken onlar hiç sesimizi duymadılar. Sesimizi duysunlar, çocuklarımızı özgür bıraksınlar" diye konuştu.