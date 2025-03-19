Diyarbakır'da cezaevindeki yetim ile öksüz çocuklara giysi yardımı

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, cezaevindeki yetim ile öksüz çocuklara giysi desteğinde bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bingöl'de 2 bin 300 öksüz ile yetim çocuğa bayramlık giysi hediye edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, ayrıca Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan öksüz ile yetim çocuklara da bayramlık giysi ve çeşitli hediyeler verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, çocukların bayram mutluluğuna ortak olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Demir, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da, gözlemevindeki yetim ile öksüz çocuklarımızı da unutmadık. Burada kalan çocuklarımıza da ramazan ayının sıcaklığını ve bayram coşkusunu yaşatmak, onların yüzünde tebessüm oluşturmak istedik."

Demir, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.