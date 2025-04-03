İngiltere'den Hindistan'a giden uçak, rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yaptı

Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşları etkileyecek olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

Bunun üzerine uçak saat 18.35'te Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün Londra-Mumbai seferini yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçakta bir yolcu rahatsızlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giden uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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