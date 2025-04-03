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        İngiltere'den Hindistan'a giden uçak, rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yaptı

        İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giden uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:54
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        İngiltere'den Hindistan'a giden uçak, rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yaptı
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        İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giden uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün Londra-Mumbai seferini yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçakta bir yolcu rahatsızlandı.

        Bunun üzerine uçak saat 18.35'te Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        Uçak apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alındı.

        Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edildi, yolcular gümrüklü sahaya alındı.

        Uçak şirketince yolcular için ek sefer planlandı.

        Havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından uçaktaki incelemeler sürüyor.

        Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşları etkileyecek olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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