İngiltere'den Hindistan'a giden uçak, rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yaptı
İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giden uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.
İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giden uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün Londra-Mumbai seferini yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçakta bir yolcu rahatsızlandı.
Bunun üzerine uçak saat 18.35'te Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Uçak apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alındı.
Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edildi, yolcular gümrüklü sahaya alındı.
Uçak şirketince yolcular için ek sefer planlandı.
Havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından uçaktaki incelemeler sürüyor.
Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşları etkileyecek olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
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