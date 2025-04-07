DSİ'den Diyarbakır'a 22 yılda 105 milyar 745 milyon liralık yatırım

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır'da son 22 yılda 105 milyar 745 milyon liralık yatırımla 153 tesis inşa ettiklerini belirtti.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğiyle suyun stratejik öneminin daha da arttığını bildirdi.

Suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesislerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Balta, "Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da son 22 yılda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Balta, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da inşa ettiğimiz sulama tesisleri ile 810 bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Diyarbakırlı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Diyarbakırlılar için son 22 yılda 105 milyar 745 milyon lira yatırım yaparak 153 tesis inşa ettik. Hizmete aldığımız 5 baraj ve 3 yer altı su depolaması ile 250 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

Balta, çalışmaların yürütüldüğü Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dekar arazinin suyla buluşacağını ifade ederek, "Projede ana barajımız Silvan Barajı ile toplamda inşa edilecek 8 baraj ve 23 sulama tesisiyle milli ekonomimize 2025 yılı rakamları ile 30 milyar lira katkı sağlanacaktır." bilgisini paylaştı. Proje kapsamındaki Ambar, Kuruçay, Pamukçay ve Başlar barajlarında su tutma işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktaran Balta, Silvan Barajı'nda fiziki gerçekleşmenin yüzde 85,56 olduğunu, suyu arazilere iletecek olan Babakaya ve Silvan tünellerinde ise çalışmaların devam ettiği kaydetti. Dicle Barajı'ndan 218 kilometrelik ana kanala aktarılan su ile 1 milyon 150 bin 70 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını belirten Balta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tamamlanan tesislerle 260 bin dekar alanda vatandaşlarımızın arazileri su ile buluşturulmuştur. 760 bin dekar alanı sulayacak olan projelerimizin ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. Projede tüm imalatların tamamlanmasıyla milli ekonomiye 13,8 milyar lira yıllık fayda sağlanacaktır."

Kentin içme suyunu karşılamaya yönelik çalışmalara da değinen Balta, şunları kaydetti: "Bölge müdürlüğümüz bünyesinde devam eden ve tamamlanan içme suyu projelerimiz ile Diyarbakır halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. İnşaat çalışmaları devam eden projelerimizden Diyarbakır İçme Suyu İsale Hattı 2. kısım ikmali ile Diyarbakır'a yılda ilave 94,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek ve il merkezinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır." Balta, taşkınla mücadele kapsamında son 22 yılda tamamlanan 74 taşkın koruma tesisiyle Diyarbakır'ın şehir merkezi, 61 yerleşim yeri ve 1580 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını belirterek, 2 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Kentte "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" kapsamında 39 projenin tamamlandığını ifade eden Balta, 6 milyon 962 bin 250 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını kaydetti.