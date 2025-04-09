Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Hasan Y. idaresindeki 21 ACY 382 plakalı yolcu minibüsü, Diyarbakır-Bingöl kara yolu Arpadere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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