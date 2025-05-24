Diyarbakır'daki kongrede kadın hastalıkları ve doğumla ilgili güncel konular tartışılıyor

Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı (TJOV) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen kadın hastalıkları ve doğumla ilgili güncel konuların değerlendirileceği "Doğu-Güneydoğu Kongresi" sürüyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir otelde dün başlayan kongreye, yurt içinden ve yurt dışından 450 doktor katılırken, 20 firma da bilgilendirici stant açtı.

Alanında uzman doktorların kadın hastalıkları ve doğumla ilgili sunum yapacağı kongrede, hasta üzerinde canlı olarak ameliyat yapılarak interaktif eğitim verilecek.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Vakfın Doğu-Güneydoğu Başkanı Doç. Dr. Sedat Akgöl, AA muhabirine, Diyarbakır'da 3'üncü kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kongre öncesi çok önemli kurslar düzenlediklerini, kurslarda ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığını belirten Akgöl, deneyimlerini katılımcılara aktardıklarını bildirdi.

Kongre kapsamında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir günde interaktif olarak ileri düzeyde 30 ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgöl, şunları kaydetti:

"İki gün önce cerrahi kurslarımız başladı. Cerrahi kurslarımıza gelen meslektaşlarımız hayretler içerisinde kalıyor ve kurslardan verimli bir şekilde ayrılıyor. Dünyada örneği olmayan inovatif çalışmalar yapıyoruz. Vakıf olarak kadın hastalıkları ve doğum alanında daha iyi nasıl hizmet verebileceğimizin arayışı içerisindeyiz. Her deneyim bize daha iyi bir perspektif sunuyor ve bu anlamda daha iyisini yapmaya çalışacağız."

Kongreye 450 hekimin katıldığını, konuşmacıların da kendi alanlarında en iyileri olduğunu dile getiren Akgöl, kongrede, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'dan meslektaşlarının yer aldığını anlattı.

Akgöl, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımızla canlı cerrahi noktasında deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Kongrede, kadın hastalıkları ve doğumla ilgili her şey konuşuluyor. Doğum, kısırlık, kanser, hasta bakımı, ileri düzey jinekolojik ameliyatlar, aşılama, daha iyi bir nesil için doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası anne bakımı gibi konular konuşuluyor. Çok donanımlı bir kongre."