Diyarbakır'da sulama havuzuna giren kişi boğuldu
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sulama amaçlı kullanılan havuza giren kişi boğuldu.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sulama amaçlı kullanılan havuza giren kişi boğuldu.
Kayayolu Mahallesi'nde 28 yaşındaki Rojhat Polat, sulama amaçlı kullanılan havuza girdi.
Polat'ı havuzda hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce havuzdan çıkarılan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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