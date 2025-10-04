Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerine yönelik bağ bozumu etkinliği yapıldı

        Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerine yönelik bağ bozumu etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerine yönelik bağ bozumu etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerine yönelik bağ bozumu etkinliği gerçekleştirildi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir okulda bağ bozumu geleneğinin yaşatılması ve çocukların doğayla iç içe olması amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, okulun bahçesindeki bağda veli ve öğretmenleriyle üzüm toplayan öğrenciler, daha sonra üzümlerden geleneksel yöntemlerle yapılan pekmez, pestil ve sucuk yapımına katıldı.

        Anaokulunun rehber öğretmeni Nazlı Adıgüzel, yaptığı açıklamada, 5 yıldır geleneksel olarak bağ bozumu etkinliği yaptıklarını söyledi.

        Etkinlik ile çocukların doğayla iç içe olmasının yanı sıra kültürel değerleri öğretmeyi amaçladıklarını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

        "Çocuklar üzüm toplarken üzümün dalından sofraya gelene kadarki süreci gözlemliyor ve üretimin emekle birleştiğini öğreniyor. Doğanın döngüsünü yerinde görmek onlarda çevre bilinci ve sorumluluk bilincini oluşturuyor. Bağ bozumu, ekip işi. Çocuklar üzüm toplarken hem eğleniyor hem de dayanışmanın gücünü keşfediyor. Velilerimiz de çocukluk anılarını anımsıyor ve kültürel değerlerini çocuklara aktarma fırsatı buluyor."

        Veli İlknur Mızrak Kıran, oğlunun en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirtti.

        Oğluyla güzel bir etkinliğe katıldığını, çocuğunun arkadaşlarıyla sosyalleştiğini ifade eden Kıran, "Şehir ortamında üzüm bağları bulmakta zorlandığımız için okulda böyle güzel bir etkinlik olması çok güzel. Oğlumun arkadaşlarıyla bağlardan üzüm koparması, topladığı ilk üzümü alıp yiyebilmesi ve gözlerindeki mutluluğu görmek, beni de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Ali Ünal ise çocuğuyla birlikte güzel bir gün geçirdiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Diyarbakır'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Dükkanının camları kırılan kuaförün, karşı tarafın oğluna tokat attığı iddi...
        Dükkanının camları kırılan kuaförün, karşı tarafın oğluna tokat attığı iddi...
        Diyarbakır'da "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" başladı
        Diyarbakır'da "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" başladı
        Alev alan otomobilde yaralanmıştı; kurtarılamadı
        Alev alan otomobilde yaralanmıştı; kurtarılamadı
        Diyarbakır'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Diyarbakır'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Serdar Baturay yeniden...
        TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Serdar Baturay yeniden...