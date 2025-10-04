Diyarbakır'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.
Kırsal Biçer Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerinden uzak olduğu bildirilen yangının, kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bu arada yangına jandarma helikopterinin de havadan destek vereceği öğrenildi.
