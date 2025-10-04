Diyarbakır'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bu arada yangına jandarma helikopterinin de havadan destek vereceği öğrenildi.

Yerleşim yerinden uzak olduğu bildirilen yangının, kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kırsal Biçer Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.