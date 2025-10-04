Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar atarak, "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Rotamız Gazze yükümüz umut, Sumud Filosu'nu selamlıyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Filistinli Dr. İhsan Hammad, burada yaptığı konuşmada, Sumud Filosu'ndaki insanların çok iyi bir hazırlıkla ablukayı kırdığını söyledi.

Sumud'un tüm baskı ve tehditlere rağmen yoluna devam ettiğini belirten Hammad, şunları kaydetti:

"Sumud Filosu’ndan şunu öğrendik, bu gibi eylemler bir gemiyle yapılmamalıdır. Sumud Filosu 40’tan fazla gemiyle yola çıktı ve gemilerde yüzlerce insan vardı. Dolayısıyla bu tür eylemlerin tek gemiyle değil, daha fazla gemiyle yapılması gerektiğini gördük. Ayrıca bize öğrettiği şey, mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesidir. Bütün engellemelere ve tehditlere rağmen Sumud Filosu’nda bulunan insanlar pes etmedi, durmadı. Gazze’deki kardeşlerine ulaşmak, ablukayı kırmak için yola çıktılar. Burada da özellikle mücadelenin kararlılıkla yapılması gerektiğini bize gösterdiler."