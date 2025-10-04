Diyarbakır'da karayolu yatırımları sürüyor

"Sanayi, Diclekent, 75 metre, 50 metre, Araştırma Hastanesi, 450 Evler, Talaytepe, 500 Evler kavşağı ile Diyarbakır- Eğil karayolu toplam 24,1 kilometre güzergahın, ilk 8 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, kalan 16,1 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak yenileniyor. Ayrıca, Diyarbakır Kuzeybatı Çevre Yolu 13 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolun üstyapısı yapılacak. İhaleleri yapıldı, süreç devam ediyor. Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun."

Ensarioğlu, yaptığı açıklamada, kentin ulaşım altyapısına kazandırılacak üç büyük karayolu yatırım ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

