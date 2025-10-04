Habertürk
        Diyarbakır'da karayolu yatırımları sürüyor

        Diyarbakır'da karayolu yatırımları sürüyor

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yapılan karayolu yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:07
        Diyarbakır'da karayolu yatırımları sürüyor
        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yapılan karayolu yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ensarioğlu, yaptığı açıklamada, kentin ulaşım altyapısına kazandırılacak üç büyük karayolu yatırım ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

        Kentte 8 kavşağın yeni nesil standartlara uygun şekilde yenileneceğini belirten Ensarioğlu, şunları kaydetti:

        "Sanayi, Diclekent, 75 metre, 50 metre, Araştırma Hastanesi, 450 Evler, Talaytepe, 500 Evler kavşağı ile Diyarbakır- Eğil karayolu toplam 24,1 kilometre güzergahın, ilk 8 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, kalan 16,1 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak yenileniyor. Ayrıca, Diyarbakır Kuzeybatı Çevre Yolu 13 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolun üstyapısı yapılacak. İhaleleri yapıldı, süreç devam ediyor. Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

