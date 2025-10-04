Diyarbakır'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırsal Biçer Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
