        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 21:56 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:09
        Diyarbakır'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kırsal Biçer Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

