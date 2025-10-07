Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Öğrenci Toplulukları öncülüğünde Öğrenci İşleri Merkezi önünde toplanan öğrenciler, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Mescid-i Aksa Onurumuzdur" sloganları eşliğinde "Nehirden Denize Özgür Filistin" afişiyle Kongre Merkezi önüne kadar yürüdü.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Sav, öğrenciler adına yaptığı açıklamada, Filistin'in özgürlüğü, adalet ve insanlık için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların, uluslararası sistemin iflasını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Sav, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıldır Gazze'de 70 binden fazla insan, çoğu çocuk ve kadın vahşice öldürüldü, onbinlerce enkaz altında, on binlercesi de kayıp, Gazze'deki 20 yıllık hukuksuz abluka, artık tahammül edilemez bir noktada. Bebekler, yaşlılar, anneler açlık, susuzluk ve hastalıkla boğuşuyor. Bu tablo, insanlığın vicdanını kanatıyor. Sumud Filosu'na katılan binlerce aktivist ile küresel vicdan harekete geçti, insanlık onuru yükseltildi. 46 ülkeden farklı dil, din ve milletten gönüllülerin oluşturduğu bu sivil filo, İsrail'in korsanlığına rağmen Gazze'yi yeniden dünyanın gündemine taşıdı."

Öğrenciler, daha sonra Gazze'de hayatını kaybeden doktor ve bebeklere dikkati çekmek amacıyla temsili olarak önlük ve bez bebeklerin bulunduğu yere gül bıraktı. - Şırnak Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı slogan attı. Öğrenciler adına açıklama yapan Faruk Bilgiç, İsrail'in iki yıldır yaptığı katliamların tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını, masum sivillerin katlettiğini belirtti. Bilgiç, şunları kaydetti: "Sumud Filosu'na yönelik bu saldırı, Gazze'deki mazlumların sesinin kısılmak istenmesidir. İsrail, yardım ulaştırmayı engelleyerek açlığı, yoksulluğu ve soykırımı derinleştirmektedir. İnsanlığın ortak vicdanını ve zulme karşı direnişi temsil eden bu onurlu girişime yapılan saldırıyı kınıyoruz. Filistin için yola çıkan bu filonun engellenmesi, aslında tüm insanlığa vurulmuş bir darbedir. Ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun siyonistlerin ve yerli işbirlikçilerinin saldırılarına, linç kampanyalarına aldırmadan Kudüs davasını omuzlayacak, bu mukaddes davaya canımızla, malımızla ve imkan bulduğumuz her şeyle sahip çıkacağız."