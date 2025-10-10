Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da düzenlenecek "9. Kitap Fuarı"nın lansmanı yapıldı

        Diyarbakır'da 18-26 Ekim'de gerçekleştirilecek "9. Kitap Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:44 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da düzenlenecek "9. Kitap Fuarı"nın lansmanı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da 18-26 Ekim'de gerçekleştirilecek "9. Kitap Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile TÜYAP Fuarcılık tarafından Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın tanıtımı, DTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Diyarbakır'da düzenlenecek kitap fuarının bir şölen havasında geçmesini istediklerini söyledi.

        "Güzel bir atmosferde binlerce gencimizin, öğrencimizin, vatandaşımızın bu coşkuyu takip etmesini umuyoruz." diyen Ersözlü, fuarda yayınevleri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarınca 205 stant açılacağını belirtti.

        Ersözlü, şöyle dedi:

        "Ülkemizin ve bölgemizin nadide yayınevleri yine Diyarbakır'da TÜYAP Kitap Fuarı'nda buluşuyor. Birbirinden değerli yazarlarımız fuar süresince okurlarıyla, sevenleriyle, takipçileriyle bir araya gelecek ve 60'ın üzerinde etkinlik düzenlenecek. İlk günden son güne kadar bölgedeki yazarlar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelecek yazarlarla dolu dolu bir şenlik havasında geçecek. Fuar, bölgenin en büyük kültür etkinliği olarak da dikkati çekiyor. İyi hazırlandık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 200 binin üzerinde ziyaretçiyi fuar alanında ağırlayacağız."

        Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise burada yalnızca bir kitap fuarı düzenlemediklerini, uzun vadede kentin kültürlerarası buluşma ve fikir alışverişinin yapılabileceği bir merkez haline gelmesinin adımlarını attıklarını söyledi.

        Kocatürk, "Yayıncılara destek açısından tüm okurları kitap fuarına davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        DTSO Başkanı Mehmet Kaya da Diyarbakır'da daha önce düzenlenen kitap fuarlarının sadece fuar olarak değil, kültür şenliği şeklinde geçtiğini dile getirdi.

        Kaya, 205 yayınevinin fuara katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "DİTAV tarafından düzenlenecek 'Gabriel'e Vefa' sergisiyle, Diyarbakır surlarının dinamitle yıkılmasına karşı çıkan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel'in 93 yıl önce çektiği fotoğraflar ve çizimler de fuarda yer alacak. Diyarbakırlıları, bölgedeki okurları, yayınevi sahiplerini ve okullarımızı fuarımıza davet ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da okul servis sürücülerine yönelik eğitim verildi
        Diyarbakır'da okul servis sürücülerine yönelik eğitim verildi
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı
        Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutukland...
        Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutukland...
        DÜ koordinatörlüğünde yürütülen "GLISTEN Projesi"nin final toplantısı Barse...
        DÜ koordinatörlüğünde yürütülen "GLISTEN Projesi"nin final toplantısı Barse...
        Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getir...
        Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getir...