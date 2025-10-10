Diyarbakır'da düzenlenecek "9. Kitap Fuarı"nın lansmanı yapıldı

Diyarbakır'da 18-26 Ekim'de gerçekleştirilecek "9. Kitap Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile TÜYAP Fuarcılık tarafından Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın tanıtımı, DTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Diyarbakır'da düzenlenecek kitap fuarının bir şölen havasında geçmesini istediklerini söyledi.

"Güzel bir atmosferde binlerce gencimizin, öğrencimizin, vatandaşımızın bu coşkuyu takip etmesini umuyoruz." diyen Ersözlü, fuarda yayınevleri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarınca 205 stant açılacağını belirtti.

Ersözlü, şöyle dedi:

"Ülkemizin ve bölgemizin nadide yayınevleri yine Diyarbakır'da TÜYAP Kitap Fuarı'nda buluşuyor. Birbirinden değerli yazarlarımız fuar süresince okurlarıyla, sevenleriyle, takipçileriyle bir araya gelecek ve 60'ın üzerinde etkinlik düzenlenecek. İlk günden son güne kadar bölgedeki yazarlar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelecek yazarlarla dolu dolu bir şenlik havasında geçecek. Fuar, bölgenin en büyük kültür etkinliği olarak da dikkati çekiyor. İyi hazırlandık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 200 binin üzerinde ziyaretçiyi fuar alanında ağırlayacağız."