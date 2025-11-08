Stat:Diyarbakır
Hakemler:Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+3 Alberk Koç), Murat Uçar, Sinan Kurt, Poko (Dk. 85 Afena Gyan), Traore (Dk. 90+3 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a (Dk. 71 Moreno), Diagne (Dk. 90+3 Aytaç Kara)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Hodzic, Kilama, Yiğit Ali Buz, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Recep Burak Yılmaz (Dk. 85 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Selimcan Temel)
Goller: Dk. 5 ve 24 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 42 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Diagne, Dk. 58 Celal Hanalp, Dk. 64 Diaa Sabi'a, Dk. 75 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+2 Bekaj (Atakaş Hatayspor)
DİYARBAKIR
