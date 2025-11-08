Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:14 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:14
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+3 Alberk Koç), Murat Uçar, Sinan Kurt, Poko (Dk. 85 Afena Gyan), Traore (Dk. 90+3 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a (Dk. 71 Moreno), Diagne (Dk. 90+3 Aytaç Kara)

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Hodzic, Kilama, Yiğit Ali Buz, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Recep Burak Yılmaz (Dk. 85 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Selimcan Temel)

        Goller: Dk. 5 ve 24 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 42 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Diagne, Dk. 58 Celal Hanalp, Dk. 64 Diaa Sabi'a, Dk. 75 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+2 Bekaj (Atakaş Hatayspor)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

