Diyarbakır'da "can dostlar"a uzmanlardan ağız ve diş tedavisi hizmeti

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde, sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor.

Modern donanımı ve uzman ekibiyle günün her saati hizmet veren DÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde veteriner hekimler, bir yıldır kentten ve bölge illerden getirilen kedi ve köpeklerin diş taşı, diş kırığı, ağız kokusu, diş ağrısı gibi çeşitli sağlık sorunlarına tıbbi müdahalede bulunuyor.

DÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Çatalkaya, AA muhabirine, hastaneye getirilen kedi ve köpekleri, ağız ve diş sorunlarını gidererek sağlıklarına kavuşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Çatalkaya, bu kapsamda birçok hayvana müdahale ettiklerini ifade ederek, hastaneye başvuruların günden güne arttığını belirtti.

- "Diş problemleri birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor"

Geçmiş yıllarda diş hastalıklarının hayvan sahipleri tarafından çok da önemsenmediğini ifade eden Çatalkaya, ağız ve diş sağlığının önemine işaret etti.

Çatalkaya, "Sindirim ilk olarak ağızda başlıyor. Diş hastalığı olan hayvanlar sağlıklı beslenemiyor. Bu da bütün sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor, birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor. Bir çocuktan çok farklı değiller, onlar da bizim bebeğimiz. Bu nedenle dişleri önemsiyoruz." dedi. - "Diş hastalıklarını veya diş eti problemlerini burada çözmeye çalışıyoruz" Kedi ve köpeklerin ağız ve dişlerinin diğer hayvanlara nazaran daha hassas olduğunu dile getiren Çatalkaya, bu nedenle bu hayvanların belirli aralıklarla veteriner kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Çatalkaya, "Diş hastalıklarını veya diş eti problemlerini burada çözmeye çalışıyoruz. Diş taşı, diş çürükleri ve yüksekten düşmeye bağlı çok fazla diş kırığıyla karşılaşıyoruz. Diş rahatsızlığı veya ağız kokusu şikayetiyle gelen hastalarda öncelikle ağız muayenesi, ardından da diş kökleri için röntgen çekimi yapıyoruz. Bu doğrultuda tedaviye bir yön veriyoruz. Eğer diş taşı varsa temizliğini yapıyor, diş etinde problem varsa buna yönelik bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Varsa çürükleri temizleyip diş dolgusu yapıyoruz." diye konuştu.

- Çevre illerden çok sayıda hasta getiriliyor Çevre illerden gelen çok sayıda hasta bulunduğunu, sunulan hizmete yönelik hayvan sahiplerinden geri dönüşlerin oldukça iyi olduğunu belirten Çatalkaya, başvuran tüm hastalara yardım edebilmek için altyapıyı geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Çatalkaya, ilerleyen dönemde kanal tedavisi ve daha ileri tekniklerle diş tedavisi yapmayı planladıklarını belirtti. - "Ağız kokusu problemi çözüldü, mamasını çok güzel yiyor artık" Ağız ve diş tedavisi yapılan kedisini kontrol amaçlı hastaneye getiren İrem İzci hastanede veteriner hekimler tarafından ağız ve diş tedavisi uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İzci, "Kedimin ağız ve diş temizliğini yaptılar. Çürükleri varmış, onları tedavi ettiler. Ağız kokusu problemi çözüldü, şu an mamasını çok güzel yiyor artık. Su içmesinde de sıkıntı yok, çok sağlıklı. İnsanlar gibi onların da diş ve ağız sağlığı problemleri oluyormuş, öğrenmiş olduk. Hastaneden çok memnunum. Kedimi sürekli kontrole getiriyorum, çok ilgililer, teşekkür ediyorum." diye konuştu.