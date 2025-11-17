Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Muş sınırında bulunan Andok Dağı ile yaylalarda hakim olan sonbahar renkleri görsel güzellik oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:29
        Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi
        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Muş sınırında bulunan Andok Dağı ile yaylalarda hakim olan sonbahar renkleri görsel güzellik oluşturuyor.

        İlkbahar ve yaz aylarında göçerlere ev sahipliği yapan bölge, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncunun farklı tonlarına büründü.

        Andok Dağı'nda yer alan ve renk geçişiyle görsel şölen sunan ormanlık alan, doğaseverler için seyri doyumsuz manzara oluşturuyor.

        Sonbahar renklerine bürünen bölgedeki güzellik dronla görüntülendi.

        .

