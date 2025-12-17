TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Baturay, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Serdar Baturay, yönetim kurulu üyeleriyle Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

TÜRSAB Mezopotamya BTK'dan yapılan açıklamada, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret eden Baturay, bölge turizminin geleceği için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Turizm sektörüne verdiği destekten dolayı Zorluoğlu'na teşekkür eden Baturay, "Son dönemde yapılan çalışmalar ile Kral Yolu'nun açılması ile turizm çeşitliliği oluşturuldu. İlimizde gastronomi alanında yapılan çalışmalar, yurt dışı fuarlarında Diyarbakır'ın tanıtılması yerli ve yabancı turist sayısını artırmıştır." ifadelerini kullandı.