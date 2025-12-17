Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesinde "Kültür Köprüsü: Dicle'den Dünyaya" etkinliği düzenlendi

        Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Kültür Köprüsü: Dicle'den Dünyaya" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:06
        Dicle Üniversitesinde "Kültür Köprüsü: Dicle'den Dünyaya" etkinliği düzenlendi
        Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Kültür Köprüsü: Dicle’den Dünyaya" etkinliği yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında "Kültür Köprüsü: Dicle’den Dünyaya" etkinliği gerçekleştirildi.

        Üniversitede düzenlenen etkinlikte, yabancı öğrenciler, kültürlerini ve yöresel yemeklerini tanıttı.

        Etkinlik alanındaki stantları gezen DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, yabancı öğrencilerle sohbet etti, hazırlanan yöresel yemekleri tattı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eronat, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getiren önemli buluşma noktaları olduğunu belirtti.

        Uluslararası öğrencilerinin kültürel zenginliğinin üniversite yaşamına değer kattığını ifade eden Eronat, bu tür etkinliklerin kültürel etkileşimi ve karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini dile getirdi.

        Programa, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

