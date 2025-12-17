Habertürk
        Diyarbakır'da "İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Diyarbakır'da "İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Diyarbakır'da "İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:26 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:28
        Diyarbakır'da "İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Diyarbakır'da "İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kanserin önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Toplantının açılışında konuşan Asiltürk, kurulun il genelinde kanser çalışmalarının etkin yürütülmesi, kanser kayıtları, tarama, erken teşhis, kanser kontrolü ve epidemiyolojik araştırmalar konusunda İl Sağlık Müdürlüğüne görüş bildirmek, eğitim programlarına öneri ve katkı sunmak amacıyla toplandığını belirtti.

        Kanserin önlenebilir ve erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkati çeken Asiltürk, bilgi eksikliği, korku ve ihmal gibi nedenlerle tanının gecikmesinin tedaviyi güçleştirdiğini ifade etti.

        Asiltürk, "Kanser aynı zamanda sosyal, psikolojik, ekonomik yönden de hasta, hasta yakınları ve toplumun önemli bir kısmını etkileyebilmektedir. Kanser türlerinin uyarılarını erken tespit etmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi, erken tanı şansını arttırmaktadır." dedi.

        Asiltürk, 2025 yılının ilk 11 ayında Diyarbakır'da yürütülen toplum tabanlı kanser taramaları kapsamında, meme kanseri için 27 bin 808 kadına tarama yapıldığını, 681 şüpheli olgunun takibe alındığını ve 56 kadına kanser tanısı konularak tedavilerine başlandığını bildirdi.

        Serviks (rahim ağzı) kanseri taramalarında 38 bin 817 kadının tarandığını, 416 şüpheli olgunun takibe alındığını ve 3 kadına kanser tanısı konulduğunu aktaran Asiltürk, kolon kanseri taramalarında ise 54 bin 564 kadın ve erkeğe tarama yapıldığını, 444 şüpheli olgunun takibe alındığını ve 2 kişiye kanser tanısı konularak tedavilerine başlandığını kaydetti.

        Toplum tabanlı taramalar kapsamında 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere bağırsak kanser taramalarının yapıldığını belirten Asiltürk, bu hizmetlerin Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Mobil KETEM'lerde ücretsiz olarak sunulduğunu vurguladı.

        Toplantı, Kanser Birim Sorumlusu Dt. Hülya Batgi'nin 2025 yılı aktif kanser kayıt istatistikleri ve toplum tabanlı kanser tarama faaliyetlerine ilişkin sunumunun ardından, Diyarbakır'da yürütülen kanser tespit, kayıt, tarama, erken teşhis, kontrol ve epidemiyolojik araştırmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

        Toplantıya, Dicle Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcileri, ilçe sağlık müdürleri, kamu ve özel hastane yöneticileri ile KETEM sorumlu hekimleri katıldı.

