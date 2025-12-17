Diyarbakır'da bir kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Temmuz'da İ.A'nın (22) doğum günü kutlamasından dönerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan cinayet zanlısı C.A'nın (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Merkez Yenişehir ilçesinde 16 Temmuz'da annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İ.A. (22), Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı C.A'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.
