Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bir kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Temmuz'da İ.A'nın (22) doğum günü kutlamasından dönerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan cinayet zanlısı C.A'nın (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Merkez Yenişehir ilçesinde 16 Temmuz'da annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İ.A. (22), Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı C.A'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Baturay, Vali Zorluoğlu'nu z...
        TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Baturay, Vali Zorluoğlu'nu z...
        Dicle Üniversitesinde "Kültür Köprüsü: Dicle'den Dünyaya" etkinliği düzenl...
        Dicle Üniversitesinde "Kültür Köprüsü: Dicle'den Dünyaya" etkinliği düzenl...
        Çermik organik kuruyemiş pazarına yoğun ilgi
        Çermik organik kuruyemiş pazarına yoğun ilgi
        Diyarbakır'da "İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Diyarbakır'da "İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Diyarbakır'da otomobil ve cip çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil ve cip çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı
        İkram çeşmesinden binlerce vatandaş yararlanıyor
        İkram çeşmesinden binlerce vatandaş yararlanıyor