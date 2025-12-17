Diyarbakır'da 3. dönem aday din görevlileri mezun oldu

Diyarbakır’da 151 aday din görevlisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. dönem aday din görevlileri mezuniyet töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Diyanet Akademisi çatısı altında yürütülen eğitimi tamamlayarak imam-hatip olarak atanmaya hak kazanan 151 aday din görevlisi mezuniyet sevinci yaşadı.

Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, programı başarıyla tamamlayıp imam-hatip olarak atanmaya hak kazanan adayları tebrik etti ve yeni görevlerinin kendileri, aileleri ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

İmamlığın yalnızca belli görevleri yerine getirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Zorluoğlu, "İmamlık sadece 5 vakit ezan okuyup camiye gelenlere namaz kıldırmak asla değildir. İmam, görev yaptığı köyde ya da mahallede yeri geldiğinde abi, yeri geldiğinde baba, yeri geldiğinde evlat olur. Aynı zamanda öncü, lider ve rehberdir." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, imamların görev yaptıkları bölgelerin sosyal ve demografik yapısını iyi tanımaları, özellikle çocuklar ve gençlerle güçlü bağlar kurmaları gerektiğini belirterek, ihtiyaç sahipleri, engelliler, bağımlılıkla mücadele eden gençler ve dezavantajlı bireylerle yakından ilgilenmenin imamlık görevinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.