        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 3. dönem aday din görevlileri mezun oldu

        Diyarbakır'da 151 aday din görevlisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Giriş: 17.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.12.2025 - 18:30
        Diyarbakır'da 3. dönem aday din görevlileri mezun oldu
        Diyarbakır’da 151 aday din görevlisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. dönem aday din görevlileri mezuniyet töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda, Diyanet Akademisi çatısı altında yürütülen eğitimi tamamlayarak imam-hatip olarak atanmaya hak kazanan 151 aday din görevlisi mezuniyet sevinci yaşadı.

        Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, programı başarıyla tamamlayıp imam-hatip olarak atanmaya hak kazanan adayları tebrik etti ve yeni görevlerinin kendileri, aileleri ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

        İmamlığın yalnızca belli görevleri yerine getirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Zorluoğlu, "İmamlık sadece 5 vakit ezan okuyup camiye gelenlere namaz kıldırmak asla değildir. İmam, görev yaptığı köyde ya da mahallede yeri geldiğinde abi, yeri geldiğinde baba, yeri geldiğinde evlat olur. Aynı zamanda öncü, lider ve rehberdir." ifadelerini kullandı.

        Zorluoğlu, imamların görev yaptıkları bölgelerin sosyal ve demografik yapısını iyi tanımaları, özellikle çocuklar ve gençlerle güçlü bağlar kurmaları gerektiğini belirterek, ihtiyaç sahipleri, engelliler, bağımlılıkla mücadele eden gençler ve dezavantajlı bireylerle yakından ilgilenmenin imamlık görevinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

        Din görevlilerinin sevgi ve merhametin yanı sıra hak, hukuk ve adaletin yaygınlaşması için de sorumluluk taşıdığını ifade eden Zorluoğlu, müjdeleyici ve uyarıcı olma görevlerinin Kur’an ve sünnet rehberliğinde, hiçbir etki altında kalmadan yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

        İl Müftüsü Celal Büyük de mezunların görev yapacakları yerlerde camiyi merkeze alan, toplumun tüm kesimlerini kuşatan bir anlayışla hizmet etmeleri gerektiğini belirterek, din görevlilerinin siyasi ve ideolojik etkilerden uzak, herkese eşit mesafede yaklaşmasının önemine dikkati çekti.

        Mezunlar adına konuşan 3. dönem akademi birincisi Mehmet Fatih Eren ise mezuniyetin bir son değil, daha büyük sorumlulukların başlangıcı olduğunu ifade ederek, genç imamların görev yapacakları her yerde birleştirici, örnek ve topluma faydalı din görevlileri olma gayreti içinde olacaklarını söyledi.

        Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

