        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler'de Bodrum FK maçı hazırlıkları devam ediyor

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:03
        Amed Sportif Faaliyetler'de Bodrum FK maçı hazırlıkları devam ediyor
        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

        Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

