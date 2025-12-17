Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesi'nde "TradeMaster Finans Laboratuvarı" hizmete açıldı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "TradeMaster Finans Laboratuvarı" düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:55 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:00
        Dicle Üniversitesi'nde "TradeMaster Finans Laboratuvarı" hizmete açıldı
        Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "TradeMaster Finans Laboratuvarı" düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bir şirketin desteğiyle Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde oluşturulan 20 bilgisayarlı TradeMaster Finans Laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, finans alanında uygulamalı eğitimin önemli olduğunu belirtti.

        Rektör Eronat, şunları kaydetti:

        "Laboratuvar hem öğrencilere hemde akademik çalışmalara önemli kazanımlar sağlayacak. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren bu tür yatırımlar, öğrencilerimizin mesleki donanımlarını artırarak onları iş hayatına daha hazırlıklı bireyler olarak yetiştirmemize katkı sağlıyor. TradeMaster Finans Laboratuvarı, öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirebilecekleri önemli bir eğitim ortamı sunacaktır."

        Konuşmanın ardından açılışı yapılan laboratuvar, davetliler tarafından gezilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Törene, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

