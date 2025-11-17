Diyarbakırlı çiftler çapraz böbrek nakli ile eşlerini hayata bağladılar

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile bireylerinden böbrek nakli imkanı olmayan ve diyalize giren iki hasta, eşlerinin çapraz böbrek nakli ile hayata tutundu.

Kentte yaşayan 11 çocuk annesi 60 yaşındaki Besra Dağ'a, 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Bir süre diyet yapan ve ilaç tedavisi uygulanan Dağ, daha sonra 2 yıl diyalize girdi.

Organ nakli yapılmasına karar verilen Besra Dağ'ın 62 yaşındaki eşi Şeyhmuz Dağ, donör olmak istemesine rağmen kan grupları uymayınca nakil yapılamadı.

Kentte bir yıl önce rahatsızlanan 59 yaşındaki Fesih Erkaçmaz'a da gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Yaklaşık 11 ay önce diyalize girmeye başlayan Erkaçmaz'a, 55 yaşındaki eşi Necla Erkaçmaz donör olmasına rağmen kan grupları uymayınca nakil gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine iki böbrek hastası çapraz nakil için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi başvurdu.

Tetkiklerde Necla Erkaçmaz'ın böbreğinin Besra Dağ'a, Şeyhmuz Dağ'ın böbreğinin ise Fesih Erkaçmaz'a uyumlu olduğu belirlendi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Nurettin Ay başkanlığındaki ekip, bir ay önce aynı anda önce donörleri sonra da alıcılarını ameliyata aldı. Başarılı operasyonla Necla Erkaçmaz'ın böbreği Besra Dağ'a, Şeyhmuz Dağ'ın böbreği ise Fesih Erkaçmaz'a nakledildi. - "Diyalizden kurtuldum" Besra Dağ, kontrol amacıyla geldikleri hastanede AA muhabirine, diyalize girmesi nedeniyle yaşamının 2 yıldır çok zorlu geçtiğini belirterek, durumu ağırlaşınca doktorların nakil önerdiğini söyledi. Eşinin donör olmak konusunda gönüllü olduğunu fakat kan gruplarının uyumlu olmaması nedeniyle nakil yapılamadığını anlatan Dağ, başvurduğu hastanede yapılan çapraz böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Dağ, "Birbirimize hayat verdik, diyalizden kurtuldum. Çok mutluyum." dedi. - "Birbirimize kardeş olduk" Fesih Erkaçmaz da rahatsızlığı nedeniyle bir süredir diyalize girdiğini, son günlerde durumunun ağırlaştığını anlatarak, dokular uyumlu olmayınca eşinden nakil yapılamadığını belirtti. Çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Erkaçmaz, çapraz nakil sayesinde diyalizden kurtulduğunu, şu an sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Erkaçmaz, "Şeker ve tansiyon hastasıyım. Şekerim yükselince böbreklere ve sağ gözüme vurdu, diyalize girdim. Hanım böbreğini bağışlamak istedi, mümkün olmadı. Çapraz nakil yapıldı. Doktorumuz Nurettin Ay hocamız ve tüm ekibinden Allah razı olsun, başarılı geçti. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Diyalizden kurtulduk. Birbirimize kardeş olduk. Kontrollere geliyoruz. Değerlerimiz çok iyi." diye konuştu. - "Eşlerden eşlere çapraz nakil gerçekleştirmiş olduk"