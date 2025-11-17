Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da yapımı devam eden 35 yataklı Hani Devlet Hastanesi'nde sona gelindi

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı süren 35 yataklı devlet hastanesinin yakın zamanda hizmete girmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:49 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yapımı devam eden 35 yataklı Hani Devlet Hastanesi'nde sona gelindi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı süren 35 yataklı devlet hastanesinin yakın zamanda hizmete girmesi hedefleniyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yürütülen hastane projesinin ilçede sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı, erişilebilir ve güncel standartlara uygun biçimde sunulması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

        Kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan hastanede, vatandaşlara acil servisten poliklinik hizmetlerine, görüntüleme birimlerinden doğumhaneye kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hastanenin devreye girmesiyle hizmet verilen branş sayısı ile poliklinik sayısı artacak. İki odalı ameliyathane, 3 yataklı ameliyat sonrası ve 2 yataklı ameliyat öncesi yoğun bakım hizmeti verilecek. Diyaliz yatak sayısı 8'e çıkarılacak. Yatan hastalara 31 tek, 2 de çift kişilik oda da hizmet verilecek. Tetkik ve tanı süreçleri kolaylaşacak, vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanma imkanı önemli ölçüde genişleyecek."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, hastanenin ilçeye kazandırılan en önemli sağlık yatırımlarından biri olduğunu dile getirerek, "Bu modern tesisle Hani'de sağlık hizmetlerinin kapsamı genişliyor, altyapı güçleniyor ve vatandaşlarımızın hizmete erişimi daha konforlu hale geliyor. Bakanlığımızın desteğiyle ilçemizde güçlü bir sağlık yapısı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Sıtkı Usta Çukurambar Şubesi, Gana Büyükelçisi Nasiru-Deen'i ağırladı
        Sıtkı Usta Çukurambar Şubesi, Gana Büyükelçisi Nasiru-Deen'i ağırladı
        Çocuklar sobayı devirdi, facianın eşiğinden dönüldü
        Çocuklar sobayı devirdi, facianın eşiğinden dönüldü
        Diyarbakır'da halk ekmek fabrikasında çalışmalar sürüyor
        Diyarbakır'da halk ekmek fabrikasında çalışmalar sürüyor
        Temizlik görevlileri, çöpte buldukları para ve altınları sahibine teslim et...
        Temizlik görevlileri, çöpte buldukları para ve altınları sahibine teslim et...
        Diyarbakırlı çiftler çapraz böbrek nakli ile eşlerini hayata bağladılar
        Diyarbakırlı çiftler çapraz böbrek nakli ile eşlerini hayata bağladılar
        Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi
        Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi