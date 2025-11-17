Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DÜ'den yeni rektörlük binasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama

        Dicle Üniversitesince (DÜ), yeni yapılacak rektörlük binasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 21:46 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        DÜ'den yeni rektörlük binasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dicle Üniversitesince (DÜ), yeni yapılacak rektörlük binasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basında yeni yapılacak rektörlük binasında "Rektöre özel banyolu oda inşa edileceği" yönünde iddiaların yer aldığı bildirildi.

        "Kamuoyunu yanıltan bu haberlerde kullanılan ifadeler hem yanlış bilgilere hem de maksatlı kurgulara dayanıyor. Söz konusu yayın organlarının, teyit edilmemiş ve gerçeğe aykırı bilgileri 'haber' diye servis etmeleri basın etiği ve ahlakla bağdaşmamaktadır. Habercilik, yalan üretmek değil, gerçeği teyit etmek üzerine kurulmalıdır. Bu tür manipülatif içerikler üniversitenin kurumsal itibarını ve kamu nezdindeki güvenilirliğini hedef almaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, haberlerde yer alan iddiaların bütünüyle asılsız olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu projede tuvalet ve duşun bulunduğu bölüm toplam 6 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. İlgili çizimler ve uygulama planlarında, iddia edildiği gibi 'rektöre özel bir banyo', 'lüks oda' veya kişisel kullanım alanı tasarlanmamıştır. Bu tip uygulamalar özel olarak yapılmayıp bütün kurumlarda idareciler için standarttır. Rektörlük binasına ilişkin proje, şeffaflık, kamu yararı ve fonksiyonellik esas alınarak hazırlanmıştır. Yeni bina, ziyaretçileri, akademik birimleri ve idari süreçleri daha sağlıklı karşılayacak modern bir çalışma altyapısı sunmak amacıyla planlanmıştır. Projenin her aşaması mevzuata uygun olarak Yapı İşleri Daire Başkanlığımız ve TOKİ tarafından yürütülmektedir. Kamu kaynaklarının kişisel bir kullanıma tahsis edileceği yönündeki imalar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz, kamu vicdanını zedeleyebilecek hiçbir uygulamanın içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı gerçek dışı ve dayanaksız olup, kurumumuz ile ilgili dezenformasyon içeren bu haberler karşısında hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hem suçlu hem pişkin!
        Hem suçlu hem pişkin!
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat öğrencilerle bir araya geldi
        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat öğrencilerle bir araya geldi
        Diyarbakır'da Dünya Prematüre Günü etkinliği
        Diyarbakır'da Dünya Prematüre Günü etkinliği