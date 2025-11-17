DÜ'den yeni rektörlük binasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Dicle Üniversitesince (DÜ), yeni yapılacak rektörlük binasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basında yeni yapılacak rektörlük binasında "Rektöre özel banyolu oda inşa edileceği" yönünde iddiaların yer aldığı bildirildi.

"Kamuoyunu yanıltan bu haberlerde kullanılan ifadeler hem yanlış bilgilere hem de maksatlı kurgulara dayanıyor. Söz konusu yayın organlarının, teyit edilmemiş ve gerçeğe aykırı bilgileri 'haber' diye servis etmeleri basın etiği ve ahlakla bağdaşmamaktadır. Habercilik, yalan üretmek değil, gerçeği teyit etmek üzerine kurulmalıdır. Bu tür manipülatif içerikler üniversitenin kurumsal itibarını ve kamu nezdindeki güvenilirliğini hedef almaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, haberlerde yer alan iddiaların bütünüyle asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu projede tuvalet ve duşun bulunduğu bölüm toplam 6 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. İlgili çizimler ve uygulama planlarında, iddia edildiği gibi 'rektöre özel bir banyo', 'lüks oda' veya kişisel kullanım alanı tasarlanmamıştır. Bu tip uygulamalar özel olarak yapılmayıp bütün kurumlarda idareciler için standarttır. Rektörlük binasına ilişkin proje, şeffaflık, kamu yararı ve fonksiyonellik esas alınarak hazırlanmıştır. Yeni bina, ziyaretçileri, akademik birimleri ve idari süreçleri daha sağlıklı karşılayacak modern bir çalışma altyapısı sunmak amacıyla planlanmıştır. Projenin her aşaması mevzuata uygun olarak Yapı İşleri Daire Başkanlığımız ve TOKİ tarafından yürütülmektedir. Kamu kaynaklarının kişisel bir kullanıma tahsis edileceği yönündeki imalar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz, kamu vicdanını zedeleyebilecek hiçbir uygulamanın içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı gerçek dışı ve dayanaksız olup, kurumumuz ile ilgili dezenformasyon içeren bu haberler karşısında hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."