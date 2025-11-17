Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda 2014'ten beri "kasten öldürme" suçundan aranan E.A, merkez Sur ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde çalışma yapıldı.

