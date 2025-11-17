Diyarbakır'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe, prematüre doğup sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte, tedavileri devam eden prematüre bebeklerin ailelerine moral verildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Okur, prematüre doğum ilgili farkındalığın arttırılmasına ilişkin sunum yaptı.

Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Sıdıka Birgül Tezcan da prematüre bebeklere ve aileleri için şiir okudu.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da dünyaya gelen her iki çocuktan birinin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takip edildiğini belirtti.