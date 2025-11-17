Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı

        Diyarbakır'da 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:49 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:49
        Diyarbakır'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe, prematüre doğup sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri katıldı.

        Etkinlikte, tedavileri devam eden prematüre bebeklerin ailelerine moral verildi.

        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Okur, prematüre doğum ilgili farkındalığın arttırılmasına ilişkin sunum yaptı.

        Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Sıdıka Birgül Tezcan da prematüre bebeklere ve aileleri için şiir okudu.

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da dünyaya gelen her iki çocuktan birinin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takip edildiğini belirtti.

        Hastanede doktorların özverisiyle bölgeye güçlü ve nitelikli bir yenidoğan hizmeti sunduklarını ifade eden Asiltürk, şöyle dedi:

        "Dünya Prematüre Günü, erken doğan bebeklerimizin hayata tutunma mücadelesini görünür kılmak, ailelerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak için çok kıymetli bir gündür. Prematüre bebeklerimizin her bir adımı, hem sağlık çalışanlarımızın emeğini hem de ailelerimizin büyük sabrını temsil ediyor."

        Etkinlik kapsamında, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında hastane bahçesinde fidanlar dikildi, mor balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        Programa, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Öner Avınca ve sağlık çalışanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

