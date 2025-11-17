Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat öğrencilerle bir araya geldi

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:20 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:20
        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat öğrencilerle bir araya geldi
        Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Eronat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ile merkezi öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle buluştu.

        Öğrencilerle yemek yiyen Eronat, onların talep ve önerilerini dinledi.

        Eronat, üniversite yönetiminin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirterek, "Dicle Üniversitesi olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve kampüs hayatına dair görüşlerini önemsiyoruz. Daha iyi bir üniversite ortamı oluşturmak adına öğrencilerimizle iletişimimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Öğrenciler de Rektör Eronat ve üniversite yönetiminin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

