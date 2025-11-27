Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
