Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı yapıldı

Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, dün merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programa, farklı illerden gelen şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından dua edildi, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Terörsüz Türkiye" adlı belgesel izlendi.

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın tarihsel kimliğine, vefa ve kardeşlik kültürüne dikkati çekerek, birlik duygusunun ortak değerler etrafında güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Şehit aileleri ve gazilerin toplumun baş tacı, onların duası ve vakarının ise güçlü bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Karaloğlu, toplumsal sorunların şiddetle değil hukuk ve ortak akılla aşılması gerektiğini dile getirdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da Türkiye'de ve özellikle Diyarbakır'da son yıllarda güçlenen huzur ve güven ortamının şehir yaşamına olumlu yansımaları olduğunu anlattı.

Bu ortamın ticaret, sosyal hayat ve kültürel hareketlilik üzerinde etkili olduğunu aktaran Zorluoğlu, yatırım, üretim, sanayi, turizm ve gençlerin girişimcilik hedeflerinin daha görünür hale geldiğini kaydetti.

Şehirde normalleşmenin park ve caddelerdeki canlılık, artan etkinlikler ve kültürel hareketlilikle daha belirgin hissedildiğini belirten Zorluoğlu, bu sürecin temelinde toplumsal dayanışma ve devletin kararlı mücadelesinin bulunduğuna işaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel birikimine atıfta bulunarak, buluşmanın anlamına değindi.

Işık, programın acıları yarıştıran değil ortak vicdanı güçlendiren bir zeminde gerçekleştiğini belirterek, "Bu birliktelik, kararlılığımızı ve kardeşliğimizi büyüten bir dayanışma tablosudur." ifadelerini kullandı.