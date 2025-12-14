Diyarbakır'da aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

Ekipler, 46 bin 392 lira ceza uyguladığı sürücü Y.E'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, araç ve sürücüyü aynı gün içerisinde tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden Diyarbakır Stadyumu bölgesinde bir araç sürücüsünün drift yaparak rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehdit ettiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.