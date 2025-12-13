Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Zor bir karşılaşmayı alıp iyi bir 3 puanla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem takımını hem de rakibi tebrik ettiğini belirtti.

Temposu çok yüksek bir karşılaşma olduğunu ifade eden Kaloğlu, son haftalarda oynadıkları her maçın tempolu olduğunu, bu tempoya iyi ayak uydurduklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını ancak bazen rakibe ciddi pozisyonlar verdiklerini anlatan Kaloğlu, daha sonra oyunu kontrol altına alıp pozisyonlara girdiklerini dile getirdi.

Taraftarın son dakikaya kadar kendilerini iyi desteklediğini vurgulayan Kaloğlu, "Bugün şampiyon takımı hissettik oyun anlamında. Zor bir karşılaşmayı alıp iyi bir 3 puanla yolumuza devam ediyoruz. Her maç zor, hiçbir maç kolay değil. Rakibimiz de iyi bir takım ve iyi oyunculardan oluşuyordu ama kazanmak önemliydi." ifadelerini kullandı.