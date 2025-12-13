Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Zor bir karşılaşmayı alıp iyi bir 3 puanla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 22:14 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:14
        Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem takımını hem de rakibi tebrik ettiğini belirtti.

        Temposu çok yüksek bir karşılaşma olduğunu ifade eden Kaloğlu, son haftalarda oynadıkları her maçın tempolu olduğunu, bu tempoya iyi ayak uydurduklarını söyledi.

        Maça iyi başladıklarını ancak bazen rakibe ciddi pozisyonlar verdiklerini anlatan Kaloğlu, daha sonra oyunu kontrol altına alıp pozisyonlara girdiklerini dile getirdi.

        Taraftarın son dakikaya kadar kendilerini iyi desteklediğini vurgulayan Kaloğlu, "Bugün şampiyon takımı hissettik oyun anlamında. Zor bir karşılaşmayı alıp iyi bir 3 puanla yolumuza devam ediyoruz. Her maç zor, hiçbir maç kolay değil. Rakibimiz de iyi bir takım ve iyi oyunculardan oluşuyordu ama kazanmak önemliydi." ifadelerini kullandı.

        - Bandırmaspor cephesi

        Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise güzel ve keyifli bir karşılaşma olduğunu aktardı.

        Oyuncularının güzel bir mücadele sergilediğini belirten Gürsel, oyuna tamamen hakim olduklarını, ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonucu değiştiremediklerini kaydetti.

        Gürsel, "Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunumuzu daha da geliştirerek, üstüne koyarak devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton, bugün kazanmayı çok istiyorduk ama bunu telafi edecek güçteyiz. Önemli olan ligi nerede bitirdiğimiz, nerede olduğumuzdur. Benim takımım da bunu biliyor, oralara alışık bir takım. Bundan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız ve hak ettiğimiz yeri, üst sıraları bir an önce yakalamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

