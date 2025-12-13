Habertürk
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 13.12.2025 - 17:20 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:23
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi 13. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada darbedilen 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

