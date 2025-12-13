Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi 13. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada darbedilen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
