Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Dicle Nehri'nde "köpüklenme"ye ilişkin açıklama:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Nehri yüzeyinde oluşan "köpüklenme"nin yoğun olarak gözlemlendiği bölgede pamuk çırçır ve prese fabrikalarının bulunduğunu, bu işletmelerden birinde pamuk işleme sürecinin yan ürünü olan ve sabun içeriği barındıran "soapstock" maddesinin üretildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin 19 Kasım'da yerinde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DİSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Endüstriyel Atık Su Kontrol ve Ruhsat Birimi ile Bismil Atık Su Arıtma Tesisi ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve alınan numunelerin analizleri sonucunda, köpüklenmenin, Bismil Atık Su Arıtma Tesisi kaynaklı olmadığı, söz konusu tesisin köpüklenmenin gözlendiği noktanın yaklaşık 4,5 kilometre aşağısında yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, köpüklenmenin yoğun olarak gözlemlendiği bölgede pamuk çırçır ve prese fabrikalarının bulunduğu, bu işletmelerden birinde pamuk işleme sürecinin yan ürünü olan ve sabun içeriği barındıran 'soapstock' maddesinin üretildiği belirlenmiştir."