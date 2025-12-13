Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Dicle Nehri'nde "köpüklenme"ye ilişkin açıklama:

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Nehri yüzeyinde oluşan "köpüklenme"nin yoğun olarak gözlemlendiği bölgede pamuk çırçır ve prese fabrikalarının bulunduğunu, bu işletmelerden birinde pamuk işleme sürecinin yan ürünü olan ve sabun içeriği barındıran "soapstock" maddesinin üretildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 20:12 Güncelleme: 13.12.2025 - 20:12
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Dicle Nehri'nde "köpüklenme"ye ilişkin açıklama:
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Nehri yüzeyinde oluşan "köpüklenme"nin yoğun olarak gözlemlendiği bölgede pamuk çırçır ve prese fabrikalarının bulunduğunu, bu işletmelerden birinde pamuk işleme sürecinin yan ürünü olan ve sabun içeriği barındıran "soapstock" maddesinin üretildiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin 19 Kasım'da yerinde yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "DİSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Endüstriyel Atık Su Kontrol ve Ruhsat Birimi ile Bismil Atık Su Arıtma Tesisi ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve alınan numunelerin analizleri sonucunda, köpüklenmenin, Bismil Atık Su Arıtma Tesisi kaynaklı olmadığı, söz konusu tesisin köpüklenmenin gözlendiği noktanın yaklaşık 4,5 kilometre aşağısında yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, köpüklenmenin yoğun olarak gözlemlendiği bölgede pamuk çırçır ve prese fabrikalarının bulunduğu, bu işletmelerden birinde pamuk işleme sürecinin yan ürünü olan ve sabun içeriği barındıran 'soapstock' maddesinin üretildiği belirlenmiştir."

        Söz konusu maddenin doğal yapısı gereği sabun ve yağ asitleri içermesi nedeniyle su yüzeyinde köpüklenmeye neden olduğunun teknik raporla ortaya konulduğu aktarılan açıklamada, köpüklenme olayının her yıl sonbahar döneminde, pamuk hasadıyla eş zamanlı olarak ortaya çıktığı ve nehirde oluşan türbülansın köpüklenmeyi görünür hale getirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Analiz sonuçlarında amonyum azot değerlerinin sınır değerlerin üzerinde çıkması, kirliliğin evsel değil, organik içerikli endüstriyel kaynaklı olduğunu doğrular niteliktedir." ifadeleri kullanıldı.

        Dicle Nehri’nin korunması ve çevresel etkilerin önlenmesi amacıyla ilgili işletmeler hakkında gerekli idari süreçlerin titizlikle takip edildiği kaydedilen açıklamada, endüstriyel atık suların mevzuata uygun şekilde arıtılması konusunda denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüldüğü ve tüm gelişmelerin şeffaflıkla kamuoyuna aktarılacağı vurgulandı.

