AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, merkez Bağlar ilçesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İler beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe teşkilatıyla Bağlar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İler, Bağlar'da hem fiziki hem de toplumsal bir iyileşme ve güçlenme sürecini hedeflediklerini belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan İler, "Bağlar'ı masa başından değil sokaktan tanıyoruz. İlçeyi, hemşehrilerimizle birlikte ayağa kaldıracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece Bağlar'ın potansiyelini daha da yukarı taşıyacağız. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde insan vardır." dedi.

İler, devletin ilgili tüm kurumlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ederek, Bağlar'da güvenli, huzurlu ve düzenli bir yaşam ortamının tesis edilmesi için çalışmaların kapsamlı bir şekilde sürdüğünü dile getirdi.