Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, merkez Bağlar ilçesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 19:58 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, merkez Bağlar ilçesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İler beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe teşkilatıyla Bağlar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İler, Bağlar'da hem fiziki hem de toplumsal bir iyileşme ve güçlenme sürecini hedeflediklerini belirtti.

        Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan İler, "Bağlar'ı masa başından değil sokaktan tanıyoruz. İlçeyi, hemşehrilerimizle birlikte ayağa kaldıracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece Bağlar'ın potansiyelini daha da yukarı taşıyacağız. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde insan vardır." dedi.

        İler, devletin ilgili tüm kurumlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ederek, Bağlar'da güvenli, huzurlu ve düzenli bir yaşam ortamının tesis edilmesi için çalışmaların kapsamlı bir şekilde sürdüğünü dile getirdi.

        Yaptıkları ziyaretlerin temel amacının esnaf ve vatandaşın beklentilerini dinlemek, kamu tarafından yürütülen çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaşmak ve çözüm sürecini halkla birlikte şekillendirmek olduğunu vurgulayan İler, esnafın desteklenmesi, mahalle kültürünün yeniden güçlendirilmesi, sosyal dayanışmanın artırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

        İler, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu gönül belediyeciliği ve insanı merkeze alan siyaset anlayışı, bizim tüm çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımızın 'Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.' sözünü rehber edinerek Bağlar'da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşla sürekli temas halinde olacağız. Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde aynı hassasiyet, samimiyet ve kararlılıkla sahada olmaya devam edeceğiz. Algılarla değil gerçeklerle hareket ediyoruz. Diyarbakır'ın her ilçesi bizim için aynı derecede kıymetlidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı
        Sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Bulu...
        Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Bulu...
        Prof. Dr. Çevik: "Sosyal medyadaki rastgele egzersizlere güvenmek tehlikeli...
        Prof. Dr. Çevik: "Sosyal medyadaki rastgele egzersizlere güvenmek tehlikeli...
        Dicle Nehri'nden 'köpük' akıyor
        Dicle Nehri'nden 'köpük' akıyor
        Diyarbakır'da 170 bin ton sıcak asfaltla kentin ana aksları yenilendi
        Diyarbakır'da 170 bin ton sıcak asfaltla kentin ana aksları yenilendi